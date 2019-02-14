Van'da 2 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye
ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Ünseli Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü esnasında, şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kamyonetin kasanın altına oluşturulan özel bölgeye gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
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