Son Dakika Haberleri: Van'da 2 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 2 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 2 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesindeki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Ünseli Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü esnasında, şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, kamyonetin kasanın altına oluşturulan özel bölgeye gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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