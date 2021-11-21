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Van'da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi

21.11.2021 09:00
Van'da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, kaçak akaryakıt satışı yapılacağı bilgisine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 20 Kasım 2021 tarihinde 3 iş yerinde yapılan arama sonucunda 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirilmiştir. Bölgemizde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Van'da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi
Van'da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi

Akaryakıt, Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 2 bin 800 litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika
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