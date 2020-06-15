Van'da 2. Bölge UMKE ekipleri Hatay'a gönderildi - Son Dakika

Van İl Sağlık Müdürlüğü 2.Bölge UMKE ekipleri, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla Hatay'a gönderildi.



Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barış Kalkanı Harekatı kapsamında Sahra Hastanesinde sağlık hizmeti sunmak üzere Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'dan 25 kişilik UMKE ekibi Hatay'a doğru yola çıktı.

Van'dan doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan 12 personel görevlendirildi.

UMKE ekibi 1 Temmuz 2020'ye kadar bölgede sağlık hizmeti sunacak.