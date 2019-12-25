Van'da 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 34 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanığın "Çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık ise beraatini istedi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın yaşı küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, ilgili sevk maddelerince cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmaya sanık Ü.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, sanık ve mağdur avukatları salonda hazır bulundu.

Van 'ın İpekyolu ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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