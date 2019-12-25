Van'da 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 34 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Van'da 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 34 yıl hapis cezası verildi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Van'da 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 34 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlçede 15 Ocak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık Ü.K'nin yargılandığı davanın karar duruşması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.


Duruşmaya sanık Ü.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, sanık ve mağdur avukatları salonda hazır bulundu.


Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın yaşı küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, ilgili sevk maddelerince cezalandırılmasını talep etti.


Suçlamaları kabul etmeyen sanık ise beraatini istedi.


Mahkeme heyeti, sanığın "Çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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