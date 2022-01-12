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VAN'DA 2 EVE BASKIN; 292 GRAM EROİN VE 1800 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

VAN'DA 2 EVE BASKIN; 292 GRAM EROİN VE 1800 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

12.01.2022 15:09

VAN'da, jandarma ekiplerinin 2 eve düzenlediği operasyonda 292 gram eroin, 1800 litre kaçak mazot ve 419 paket kaçak sigara ele geçirildi.

VAN'da, jandarma ekiplerinin 2 eve düzenlediği operasyonda 292 gram eroin, 1800 litre kaçak mazot ve 419 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde 2 evde uyuşturucu ve kaçak akaryakıt olduğu ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, adresi belirlenen 2 eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 292 gram eroin, 102 gram afyon sakızı, 10 mermi, 419 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 28 jelikan ve 6 bidonda toplam 1800 litre kaçak mazot ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

VAN'DA 2 EVE BASKIN; 292 GRAM EROİN VE 1800 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA 2 EVE BASKIN; 292 GRAM EROİN VE 1800 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA 2 EVE BASKIN; 292 GRAM EROİN VE 1800 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 2 EVE BASKIN; 292 GRAM EROİN VE 1800 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 2 EVE BASKIN; 292 GRAM EROİN VE 1800 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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