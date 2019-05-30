Son Dakika Haberleri: VAN'DA 2 EYP İMHA EDİLDİ
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VAN'DA 2 EYP İMHA EDİLDİ

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcılar, yerinde imha edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu'nda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, patlayıcıları olay yerinde imha etti. Operasyonların ve arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
VAN'DA 2 EYP İMHA EDİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:46 Kaynak: DHA
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