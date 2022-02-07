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Van'da 2'i örgüt mensubu 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da 2'i örgüt mensubu 3 kişi hakkında işlem yapıldı

07.02.2022 08:43
Van'da 2'i örgüt mensubu 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 1 şahıs olmak üzere

toplam 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Terör, Polis, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 2'i örgüt mensubu 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 2'i örgüt mensubu 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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