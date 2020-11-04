Son dakika haberleri | Van'da iki kardeş bıçaklı ve satırlı kavgada öldürüldü

Son dakika gündem haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Van'ın Erciş ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Van Yolu Caddesi'nde bulunan kasap dükkanında iş yeri sahibi Metin Ayata (29), kardeşi Emrullah Ayata (26) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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