Van'da 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi

11.07.2022 12:37
Van'da 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesinde terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde, 10 Temmuz 2022 günü saat 14.30 sıralarında, Saray ilçesi kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ve Piyade Hudut Takım Komutanlığınca müşterek icra edilen operasyon neticesinde, 4 poşet içerisinde daralı ağırlığı 2 kilo 110 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Son dakika! Van'da terör operasyonları Son dakika! Van'da terör operasyonları
Kaynak: İHA

Jandarma, Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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