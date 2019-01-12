Van'da 2 Kilo 120 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
25 dakika önce
VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi, uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İpekyolu
ilçesi Selimbey Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 10 paket halinde toplam 2 kilo 120 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan F.G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek' suçundan tutuklandı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:16 Kaynak: DHA
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