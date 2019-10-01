Son Dakika Haberleri: Van'da 2 kilo 883 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 2 kilo 883 gram eroin ele geçirildi

1 saat önce

VAN'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 883 gram eroin ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 Euro ve 930 TL ele geçirildi.

Van'da 2 kilo 883 gram eroin ele geçirildi, System.String[]
VAN'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 883 gram eroin ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 Euro ve 930 TL ele geçirildi.
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'taki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis, 14 paket halinde toplam 2 kilo 883 gram eroin, 1 hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 Euro ve 930 TL ele geçirdi. Ev sahibi K.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


- Van
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:28 Kaynak: DHA
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