Van'da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 kilo 883 gram eroin ile para ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'ta bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 14 paket halinde toplam 2 kilo 883 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 4 bin 600 Euro ve 930 TL ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - VAN