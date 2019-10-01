Son Dakika Haberleri: Van'da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Van'da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi

2 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 kilo 883 gram eroin ile para ele geçirildi.

Van'da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 kilo 883 gram eroin ile para ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'ta bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 14 paket halinde toplam 2 kilo 883 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 4 bin 600 Euro ve 930 TL ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - VAN

İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uçaklarda "hava polisi" dönemi başlıyor
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı Hollanda'da polis papağanı gözaltına aldı Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:53:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]