Son Dakika Haberleri: Van'da 2 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da 2 kilogram eroin ele geçirildi

21 dakika önce

Van'ın Saray ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram eroin yakalandı.

Van'da 2 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Saray ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram eroin yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Sarımlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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