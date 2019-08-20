Van'da 2 kilogram eroin ele geçirildi
21 dakika önce
Van'ın Saray ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram eroin yakalandı.
Van Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:26 Kaynak: AA
'ın Saray
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram eroin yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Sarımlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
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