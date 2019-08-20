Van'da 2 kilogram eroin ele geçirildi
20 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:26 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Saray
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sırımlı Mahallesi'nde icra edilen operasyonda, 2 kilogram eroin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı. - VAN
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