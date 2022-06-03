Van'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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Van'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis

03.06.2022 14:18
Van'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis

VAN'ın Gevaş ilçesinde, geçen yıl tabancayla 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan sanık Mehmet Hamit Öner, yargılandığı davanın karar duruşmasında 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, geçen yıl tabancayla 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan sanık Mehmet Hamit Öner, yargılandığı davanın karar duruşmasında 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 17 Nisan'da Gevaş'ta meydana geldi. Mehmet Hamit Öner, aralarında husumet bulunan Mehmet Sait Öner ile Yusuf Öner ve Rahmi Öner'e silahla peş peşe ateş etti. Mehmet Sait Öner ile Yusuf Öner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Rahmi Öner ise ağır yaralandı. Mehmet Hamit Öner ile olay sonrası ona kıyafet temin edip, ofisinde konaklamasını sağlayan E.E. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Mehmet Hamit Öner'e 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanığa iş yerinde konaklamasını sağlayan ve kıyafet temin eden E.E. hakkında ise 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa 48 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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