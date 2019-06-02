- Van'da 2. Lig coşkusu

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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Öğleden sonra başlayacak

Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı

Roma, Cengiz Ünder için yapılan 28 milyon euroluk teklifi reddetti