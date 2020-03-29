Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor - Son Dakika

Van'da 2 mahalle ve 2 mezrada uygulanan karantina devam ediyor

VAN'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı 2 mezra, dün akşam saatleri itibariyle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri karantinaya alınan mahalle ve mezralarda önlem alarak, araçların giriş ve çıkışlarına izin vermiyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi'nin ardından İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları da dün akşam saatlerinden itibaren koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri, karantinaya alınan bölgelerde yolları keserek, giriş çıkışlara izin vermedi. Mahalle ve mezraların, İstanbul 'dan akrabalarının yanına gelen iki kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı öğrenildi. Dışarıdan gelen kişilerin mahallede temas ettiği kişiler ise tek tek tespit edilerek sağlık taramasından geçirildi. Mahalle ve mezralardaki karantinanın 14 gün süreceği belirtildi.

Bu arada Van kent merkezi ve ilçelerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında belediyelerin dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.