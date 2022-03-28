Van'da 2 metruk yapı yıktırıldı, 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 2 metruk yapı yıktırıldı, 4 organizatör tutuklandı

28.03.2022 08:56
Van'da 2 metruk yapı yıktırıldı, 4 organizatör tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 metruk yapı yıktırılırken, 4 organizatör ise tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 metruk yapı yıktırılırken, 4 organizatör ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda, 2 metruk yapı (şok ev) yıktırılmıştır. 15 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 2 metruk yapı yıktırıldı, 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 2 metruk yapı yıktırıldı, 4 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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