Van'da 2 milyon 500 bin liralık kaçak botoks ilacı, sigara ve makaron ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ve Erciş ilçelerinde 2 milyon 500 bin liralık kaçak botoks ilacı ile sigara ve makaron ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakleden şahıs ve şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, Çaldıran ve Erciş ilçelerinde tespit edilen bir araç ve bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan bin 185 adet botoks ilacı, 4 bin 500 paket sigara ve 2 bin 700 karton halinde 540 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN