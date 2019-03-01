Van'da 2 Minibüste 85 Kaçak Göçmen Yakalandı

VAN'da jandarma ekiplerinin Erciş ve Özalp ilçelerinde durdurduğu 2 minibüste Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve İran uyruklu 85 kaçak yakalanırken, kaçaklara organizatörlük yaptıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

VAN'da jandarma ekiplerinin Erciş ve Özalp ilçelerinde durdurduğu 2 minibüste Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve İran uyruklu 85 kaçak yakalanırken, kaçaklara organizatörlük yaptıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. İlk kaçak operasyonu Erciş ilçesinde düzenlendi. Erciş İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İlçenin Haydarbey Mahallesi Erciş-Van karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında bir minibüsü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan minibüs kısa süren takip sonucu durduruldu. Minibüs içerisinde yapılan kontrol ve aramada 26 Afganistan, 26 Pakistan olmak üzere 52 göçmen yakalanırken, bu minibüste bulunan 2 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı. Özalp ilçesi merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Mollahasan Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli minibüste yapılan kontrol ve aramada ise yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 26 Afganistan, 6 Bangladeş, 1 İran uyruklu olmak üzere 33 göçmen yakalandı. Aynı minibüste bulunan bir organizatör ise gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - Van

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı

Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı