Van'da 2'nci Lig coşkusu
2 saat önce
TFF 3. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:18 Kaynak: DHA
3. Lig play-off finalinde Esenler
Erokspor'u 2-1 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor
, TFF 2. Lig'e yükseldi. Ankara Eryaman
Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Van Büyükşehir Belediyespor'un gollerini 13. ve 89. dakikada (Penaltıdan) Batuhan Er
atarken Esenler Erokspor'un golünü 76. dakikada Efe Can
Çölbekler kaydetti.
Van'dan 12 otobüsle Ankara'ya gelerek takımlarını tribünden destekleyen taraftarlar, maç sonu da büyük sevinç yaşadı. Ayrıca binlerce Van Büyükşehir Belediyesporlu taraftar da takımlarının 2'nci Lig'e çıkmasını Van'ın kent merkezindeki Cumhuriyet ve Kazım Karabekir
caddelerinde kutladı. Van Spor bayrakları ve tezahüratlarla büyük coşku yaşayan taraftarlar, şehrin sokaklarında da zafer turu attılar. Taraftarlar, kutlamalarına havai fişek atarak devam ettiler.
Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması için caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler
Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum
Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti