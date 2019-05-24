Son Dakika Haberleri: Van'da 2'nci Lig coşkusu

Van'da 2'nci Lig coşkusu

2 saat önce

TFF 3. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Van'da 2'nci Lig coşkusu, System.String[]

TFF 3. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Van Büyükşehir Belediyespor'un gollerini 13. ve 89. dakikada (Penaltıdan) Batuhan Er atarken Esenler Erokspor'un golünü 76. dakikada Efe Can Çölbekler kaydetti.
Van'dan 12 otobüsle Ankara'ya gelerek takımlarını tribünden destekleyen taraftarlar, maç sonu da büyük sevinç yaşadı. Ayrıca binlerce Van Büyükşehir Belediyesporlu taraftar da takımlarının 2'nci Lig'e çıkmasını Van'ın kent merkezindeki Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde kutladı. Van Spor bayrakları ve tezahüratlarla büyük coşku yaşayan taraftarlar, şehrin sokaklarında da zafer turu attılar. Taraftarlar, kutlamalarına havai fişek atarak devam ettiler.
Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması için caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:18 Kaynak: DHA
Esenler, Van, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:25:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 2'nci Lig coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]