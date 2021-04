Van'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Van'da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Bilmez, down sendromunun bir hastalık olmadığını, genetik bir farklılık olduğunu belirterek, "Dünyada her 700 kişiden biri down sendromlu doğuyor. Aynı şekilde otizm de bir engel ya da eksiklik değildir." dedi.

Programa, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, down sendromlu ve otizmli çocuklar ile aileleri katıldı.