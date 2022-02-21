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Van'da 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

Van'da 2 organizatör yakalandı

21.02.2022 09:20
Van'da 2 organizatör yakalandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda 4 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve 2 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 2 araca da el konulmuştur" denildi. - VAN

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Van'da 2 organizatör yakalandı Van'da 2 organizatör yakalandı Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 2 organizatör yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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