Son dakika haberi: Van'da 2 kişinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı öldüğü ve 72 kaçak göçmenin yakalandığı minibüs... - Son Dakika

Van'da 2 kişinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı öldüğü ve 72 kaçak göçmenin yakalandığı minibüs otoparka çekildi

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden 1'inin Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi H.Ö. olduğu öğrenilirken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi

VAN - Van'da jandarmanın durdurduğu ve 2 mültecinin havasızlıktan öldüğü ve 72 kaçak göçmenin yakalandığı minibüs jandarma otoparkına çekildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yürütüldüğü çalışmada

İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı- Bostaniçi mahalleleri güzergahında 65 AAS 904 plakalı minibüsü ihbar üzerine durduruldu. Minibüste yapılan aramada 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı. Ölen kaçak göçmenler, Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırılırken, 72 düzensiz göçmen ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. ' kişin öldüğü ve 72 kaçak göçmenin yakalandığı minibüs, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine çekildi. Minibüse kaçak göçmenleri yerleştirmek için koltukların söküldüğü görülürken, bos alanda ise göçmenlere ait malzemeler bulunuyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden 1'inin Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi H.Ö. olduğu öğrenilirken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardın adli makamlara sevk edildi.