Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'ne yönelik...
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Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Medet Oruç'a 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Van Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:31 Kaynak: AA
'da 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 Nisan Polis
Merkezi ve Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK
'lı terörist Medet Oruç'a 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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