Van'da 2 terörist ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 2 terörist ele geçirildi
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Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 terörist sağ olarak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 terörist sağ olarak yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 BTÖ mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi. - ANKARA
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