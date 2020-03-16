Van'da 2 terörist ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 2 terörist ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 2 terörist ele geçirildi

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 terörist sağ olarak yakalandı.

Van'da 2 terörist ele geçirildi, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 terörist sağ olarak yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 BTÖ mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi.

(İHA)

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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