Son Dakika Haberleri: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildiVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Temdürek Dağı'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Temdürek Dağı'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde tespit edilen 2 terörist; Van İl Jandarma Komutanlığınca, 13 Haziran 2019 tarihinde icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Jandarma, Çaldıran, Van, 3. Sayfa
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