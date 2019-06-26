Son Dakika Haberleri: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:26 Kaynak: AA
Çatak, Van, Güncel
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