Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Van'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:26 Kaynak: AA
'ın Çatak
ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı
Üniversite öğrencileri için Sosyal Çalışma Programı başvuruları bugün başladı
AK Parti'den İmar ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik teklifi
Meteorolojiden kritik uyarı: Sıcaklıklar artmaya devam edecek