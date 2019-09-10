Son Dakika Haberleri: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

26 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
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