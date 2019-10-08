Son Dakika Haberleri: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

54 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gün içinde düzenlenen operasyonlarda, Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
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