Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:27 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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