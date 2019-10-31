Son Dakika Haberleri: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildiVAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van İl Jandarma Komulığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda; 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gürpınar, PKK, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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