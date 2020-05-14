Van'da, 2 ton balık ile 5 ton balık kapasiteli 400 metre ağ ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Muradiye ve İpekyolu ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kaçak balık avlayanlara yönelik yapılan denetimlerde Van Gölü ile birleşen Bendimahi Çayı'nda gizlenen, torbalarda 2 ton ölü balık ele geçirildi. Ayrıca, 5 ton balık avlayabilecek kapasiteye sahip 400 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ile bu ağlar üzerinde ele geçirilen 100 kilogram canlı balık tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu günler arasında avlanması yasak olan inci kefali için Jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Bendimahi Çayına, kaçak balık avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak avlanan torbalar dolusu 2 ton ölü balık ele geçirdi. Ele geçirilen balıklar imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 TON BALIK AVLAYACAK KAPASİYETE SAHİP 400 METRE AĞ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Kale arkasındaki Şamran kanalının Van Gölü'nde döküldüğü mansapta denetimler yaptı. Denetimlerde, 5 ton balığı avlayabilecek 400 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağın üzerinde ise 100 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar suya bırakılırken, ele geçirilen ağlara ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Yetkililer inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.