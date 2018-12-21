Van'da 2 Valiz İçerisinde 55 Kilo Eroin Ele Geçirildi
5 saat önce
Van merkez İpekyolu ilçesine bir bir minibüste yapılan aramada 2 valiz içerisinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi.
Van
merkez İpekyolu
ilçesine bir bir minibüste yapılan aramada 2 valiz içerisinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İpekyolu ilçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada minibüste bulunan 2 adet valiz içerisine zulalanmış 121 paket halinde toplam 55 kilo 328 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.A. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:38 Kaynak: İHA
İŞKUR, Bin 500 Kişiyi Kurayla İşe Yerleştirecek! İşte Başvuru Şartları ve Kontenjanlar
Gezginlerin Yeni Trendi Van Gölü Ekspresi
Sosyal Medya Fenomenleri İçin 10 Yıl Hapis İstemi
14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı