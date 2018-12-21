Son Dakika Haberleri: Van'da 2 Valiz İçerisinde 55 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'da 2 Valiz İçerisinde 55 Kilo Eroin Ele Geçirildi

5 saat önce

Van'da 2 valiz içerisinde 55 kilo eroin ele geçirildiVAN - Van merkez İpekyolu ilçesine bir bir minibüste yapılan aramada 2 valiz içerisinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 2 valiz içerisinde 55 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesine bir bir minibüste yapılan aramada 2 valiz içerisinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada minibüste bulunan 2 adet valiz içerisine zulalanmış 121 paket halinde toplam 55 kilo 328 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.A. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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