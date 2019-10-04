Van'da '2. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.



Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Çelik, Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bugün 81 ilden gelen lezzetler, Van'da buluştu. İzmir pişmaniyesinden Afyonkarahisar sucuğuna, Isparta gülüne kadar 81 ilden gelen tüm ürünler bugün burada. Vanlılar da buna alıştı artık" dedi.



Fuarın açılış günü olmasına rağmen gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Çelik, "İlk gün olmasına rağmen inanılmaz güzel bir kalabalık var. Ben bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. Geçen sene 200 bin ziyaretçi fuarımızı gezmişti, bu sene hedefimiz 300 bin ziyaretçiyi ağırlamak. Yani 300 bin ziyaretçiyi 81 ilden gelen yöresel ürünlerle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.



Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın Türkiye'nin dördüncü büyük fuarı olduğuna değinen Çelik, "Bu fuar, metrekare büyüklüğü anlamında Türkiye'nin dördüncü büyük yöresel fuarı. Bizim için çok güzel bir duygu. İlk senelerde biraz zorlandık, ama artık iyice oturdu" diye konuştu.



4-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda 120 firmanın stant açtığını belirten Çelik, "Geçen sene fuarımıza 100 firma katılmıştı, bu sene 120 firma burada. Fuarımız 4-13 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Ayrıca iki hafta sonu Van'da bir ilk olarak mini bir sirk organizasyonumuz olacak. 7 sirk sanatçımızın katılacağı etkinliğimiz ücretsiz olacak. Ben bu anlamda fuarımızın ilimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyor, tüm Vanlıları fuarımıza bekliyorum" dedi.



Fuarın ilk günü olmasına rağmen katılımın iyi olduğunu ifade eden firma yetkilileri ise, katılımın yüksek olmasını beklediklerini söylediler.



Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, stantları gezerek firma yetkililerine bol kazançlar diledi.



Açılışa CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı - VAN