Van'da 2 zabıta memuru, dilenci yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı - Son Dakika

Van'da 2 zabıta memuru, dilenci yakınlarıyla aralarında çıkan arbedede yaralandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine, İpekyolu Caddesi eski emniyet kavşağında dilenen şahıslara müdahale etmek için bölgeye giden Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerine, dilenci yakınları olduğu belirlenen 20 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Dilenci yakınları ile zabıtalar arasında yaşanan arbedede 2 memur çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı zabıta memurları, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise caddede geniş güvenlik önlemi aldı.

Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, saldırıya uğrayan mesai arkadaşlarının tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Zabıta Haftası'nda yapılan saldırının üzüntü verici olduğunu ifade eden Sevinç, her şeye rağmen denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.