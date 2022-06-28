20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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20 düzensiz göçmen yakalandı

28.06.2022 16:21

GÖRÜNTÜ DÖKÜMMÜ: Özel harekat polisinin binaya girişi Odadaki göçmenler Göçmenlerin evden çıkarılması 20 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMMÜ:

Özel harekat polisinin binaya girişi

Odadaki göçmenler

Göçmenlerin evden çıkarılması 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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