Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

28.06.2022 16:38

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Hacıbekir Mahallesi'ndeki iki katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisi ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, bir şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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