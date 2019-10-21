Son Dakika Haberleri: Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı
Son Dakika Güncel Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı

Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı

1 saat önce

VAN Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa götürülmek istenen 4'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı.

Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı, System.String[]

VAN Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa götürülmek istenen 4'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı. 4'ü Suriye uyruklu 8 örgüt işbirlikçisi de tutuklandı.

Kırsal bölgelere düzenlenen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurulurken, Van Emniyet Müdürlüğü de şehir merkezlerindeki yapılanmayı çökertmek için büyük çaba sarf ediyor. Bodrum'da inşaatlarda çalışan 17 yaşındaki 2  çocuğa, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden ulaşarak terör örgütüne götürmeye çalışan 4 kişiyi, teknik ve fiziki takibe alarak yakalayan, çocukları da ailelerine teslim eden Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son 20 günde PKK'nın kandırarak dağa götürmeye çalıştığı  4'ü çocuk 6 kişi kurtarılırken, teknik ve fiziki takipler sonucu yakalanan işbirlikçi sayısının da 8'e çıktığı bildirildi. Bu işbirlikçilerden 4'nün Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Kurtarılanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, ailelerine teslim edilirken, işbirlikçiler tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı
Son Dakika: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi geliyor Bahçeli'nin ihraç ettiği Yusuf Halaçoğlu'na gönderdiği hediyeye Halaçoğlu'ndan "Böcek" göndermesi YPG'li teröristler Suriye'den giden askerlerin önünü kesti: N'olur gitmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:53:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]