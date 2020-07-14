Van'da 20 kilo 351 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 20 kilo 351 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde kedi maması poşetlerine gizlenmiş 20 kilo 351 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde kedi maması poşetlerine gizlenmiş 20 kilo 351 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçeye bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Zeus"un kullanıldığı aramada, evin balkonunda kedi maması poşetlerine gizlenmiş 15 paket halinde 20 kilo 351 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, tabanca, şarjör ve 46 mermi bulundu.

Gözaltına alınan H.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 20 kilo 351 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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