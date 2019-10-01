Son Dakika Haberleri: Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi

37 dakika önce

Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildiVAN - Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. İlçenin Yumruklu Mahallesi'ndeki sınır hattında kaçakçıların kullandığı tespit edilen güzergahta düzenlenen operasyonda 40 paket halinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi

Jandarma, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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