Son Dakika Haberleri: Van'da 20 kilogram amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcı bulundu
Son Dakika Güncel Van'da 20 kilogram amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcı bulundu - Son Dakika

Van'da 20 kilogram amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcı bulundu

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespiti amacıyla Övecek Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogun" adı verilen operasyonda, 20 kilogramlık amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı kullanıma hazır patlayıcı, 632 mühimmat, 4 elektrikli fünye, yaşam malzemeleri bulundu.

Van'da 20 kilogram amonyum nitrat ile akaryakıt karışımı patlayıcı bulundu

PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:23 Kaynak: AA
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