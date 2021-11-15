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Van'da 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da 20 kişi tutuklandı

15.11.2021 09:29
Van'da 20 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince 'hırsızlık' yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince 'hırsızlık' yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 61 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 33 şahıs yakalanmış ve 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 12 adet elektrik direği ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 10 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler ilgili kurumlara teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında da; 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından ise 1 aranan şahıs yakalanmış, 2 adet tabanca, 20 adet dolu fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 36 adet kurusıkı fişeği, 4,12 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap ve 2,43 gram metamfetamin ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 20 kişi tutuklandı - Son Dakika


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