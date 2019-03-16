Son Dakika Haberleri: Van'da 20 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 20 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 20 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 4 ve Gürpınar ilçesinde 16 olmak üzere toplam 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

Gürpınar, Başkale, Kar, Van, Güncel
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