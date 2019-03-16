Van'da 20 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 4 ve Gürpınar ilçesinde 16 olmak üzere toplam 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:52 Kaynak: İHA
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