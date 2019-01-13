Son Dakika Haberleri: Van'da 20 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da 20 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 20 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 6, Çatak'ta 3, Gevaş'ta 4 ve Gürpınar ilçesinde 5 olmak üzere toplam 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yağışların öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtilerek, "Bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da eksi 8, Bitlis'te eksi 20, Hakkari'de eksi 12 ve Muş'ta eksi 12 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 1, Bitlis ve Muş'ta eksi 4, Hakkari'de ise eksi 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

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