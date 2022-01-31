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Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı

31.01.2022 20:30
Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğe ait 200 bin TL değerindeki malzemenin çalınmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğe ait 200 bin TL değerindeki malzemenin çalınmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğin üyelerine ait 200 bin TL değerinde muhtelif malzemenin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde malzemelerin çalınması ve satın alınmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise dernek yetkililerine teslim edildi. - VAN

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Arama Kurtarma, Hisarcık, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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