Van'da 200 bin metrekarelik alanda çevreye atılan çöpler toplandı - Son Dakika
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Van'da 200 bin metrekarelik alanda çevreye atılan çöpler toplandı

19.04.2022 12:57
Van'da 200 bin metrekarelik alanda çevreye atılan çöpler toplandı

Van'ın Gürpınar Belediyesi ve Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulunca çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Van'ın Gürpınar Belediyesi ve Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulunca çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

İlçede başlatılan çevre temizliği seferberliği kapsamında yapılan etkinlikle, Koyunyatağı Mahallesi okullar bölgesindeki 200 bin metrekarelik alanda çevreye atılan çöpler toplandı.

Öğretmenler, öğrenciler ve belediye personellerin işbirliğiyle toplanan çöpler, kamyonlarla geri dönüşüm ve katı atık tesislerine taşındı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, temiz ve sağlıklı bir çevre için her vatandaşa sorumluluk düştüğünü söyledi.

İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattıklarını ifade eden Tanış, şunları kaydetti:

"İlçe merkezimizde ve diğer mahallelerimizde gerekli temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyoruz. Ne yazık ki doğanın her geçen gün kirletildiğini görüyoruz. Burada farkındalık oluşturmak ve temiz çevre bilincini çocuklarımızda oluşturmak adına bu etkinliği düzenledik. Doğada yıllarca çözülemeyen malzemeler var. Doğaya çok zarar veren bu malzemeleri toplayarak geri dönüşüm tesislerinde tekrar kullanıma sunuyoruz. Gerek enerji olarak gerekse ham madde olarak tekrar doğaya kazandırmış oluyoruz. İnsanlarımızın bu bilinçle hareket etmelerini istiyoruz. Doğa bizim çocuklarımızın geleceğidir. Kirletmeyelim, onlara temiz ve sağlıklı bir gelecek bırakalım."

Etkinliğe Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu, belediye birim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Gürpınar Belediyesi, Borsa İstanbul, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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