Son Dakika Haberleri: Van'da 200 Mahalle Yolu Açıldı

Van'da 200 Mahalle Yolu Açıldı

4 dakika önce

Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)VAN'DA 200 MAHALLE YOLU AÇILDIVan ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim birimine ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı...

Van'da 200 Mahalle Yolu Açıldı, System.String[]
Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı (3)

VAN'DA 200 MAHALLE YOLU AÇILDI

Van ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim birimine ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yolların açılması için 175 iş makinesi ve 596 personelle yapılan çalışmalarla 200 yerleşim biriminin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan diğer yollar için de mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yolları açılan yöre sakinleri, Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti. Gövelek Mahallesi sakinlerinden Serdar Tatar, kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolunun açıldığını söyledi. Tatar, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnunuz. Eskiden kar yağdığında bazen bir hafta boyunca yollarımınız kapalı kalıyordu. Şimdi ise yollarımız hiç kapanmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:01 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti

Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:05:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 200 Mahalle Yolu Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]